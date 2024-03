Mofas hacia un 'influencer' que asegura que se ha gastado 500 euros en una gorra porque le "acerca a su objetivo de ser billonario"

Los consejos financieros cada vez tienen más éxito en redes sociales. Desde trucos para conseguir ahorrar más dinero, hasta técnicas desorbitadas para "volverte billonario". El objetivo más viral ahora es conseguir amasar dinero sin mucho esfuerzo.

Algo que parece complicado, aunque el influencer Jesús Orozco ha dado con una clave bien sencilla: comprarse una gorra de 500 euros para sentir cómo vive ese 0,01% de la población.

Así lo ha contado en un vídeo que en seguida se ha hecho viral por su surrealista discurso prometiendo que el desorbitado precio de la prenda le ayuda a centrarse en su objetivo.

"Pantomima Full lo ha vuelto a hacer", ha escrito un usuario, pues las palabras de Jesús parecen sacadas de un vídeo de parodia sobre gurus de finanzas.

No obstante, son ciertas. Asegura que el complemento le permite "recordar la importancia de tener estándares altos": "Siempre que me la pongo, pienso que no tienen ningún sentido haber pagado 500 euros por esta gorra. Luego recuerdo que para los billonarios esta es su normalidad".

"Todo lo que pueda hacer a mi objetivo de ser billonario, lo voy a hacer, incluso pagar 500 euros por una gorra", concluye, orgulloso de haber adquirido una prenda conocida por llevar cachemir y pertenecer a la marca Loro Piana.

Aunque muchos en redes sociales aseguraban que el precio de la gorra era "un timo de una tienda", lo cierto es que pertenece a una marca italiana que se ha dado a conocer al gran público por la serie Succession, ya que el personaje de Kendall Roy compraba ahí todo su vestuario.

Así, se descubrió que en esta, que tiene abrigos hasta por 24.000 dólares, es donde solían comprar los multimillonarios para llevar prendas de lujo de manera discreta.