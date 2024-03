La muerte de un familiar es un duro golpe. No solo por la despedida, sino por los problemas legales que aparecen tras el fallecimiento, especialmente si hay una gran herencia de por medio. Por eso, muchas personas deciden tener preparados todos los papeles necesarios por si llega el fatídico momento.

Así, en algunos casos, cuando llega la hora de repartir los bienes, muchos pueden llegar a descubrir que no tendrán los beneficios que podrían imaginarse. Prueba de ello es una familia de Inglaterra, que se ha encontrado con el abuelo no les dejó dinero tras sentirse "decepcionado" porque sus nietos "no le visitaban a menudo".

Tal y como informan medios británicos, en 2020, Frederick Ward falleció a los 91 años. El hombre, exsoldado, contaba con un piso valorado en 450.000 libras (unos 526.000 euros) y una fortuna de 500.000 libras (unos 585.000 euros). Sin embargo, a sus nietos solo les dejó 50 libras, poco más de 58 euros.

El hombre había estado hasta tres veces ingresado por problemas pulmonares, pero en ese tiempo nadie había ido a visitarle. Así, al enterarse de la división de la herencia, las hermanas Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward y Janet Pett, interpusieron una demanda.

Aunque, como dictaminó el juez del Tribunal Superior, era "totalmente racional" que no se repartiera la herencia de manera equitativa porque habían tenido un "contacto muy limitado" y el hombre se sentía "decepcionado".

"Algunos pueden opinar que, por lo general, cuando el hijo de un testador ha fallecido antes que él, debe dejar una parte igual de su residuo a la descendencia de ese hijo", aseguró el magistrado. Y es que uno de los hijos, Fred, había fallecido antes que él, por lo que su parte de la herencia la recibió Fred Jr.

Sin embargo, las hermanas no estaban de acuerdo con el resultado, asegurando que Fred había "influido indebidamente" en esta repartición. Algo que el juez desestimó porque no había pruebas de haber sido una decisión hecha bajo "coacción". Así, a pesar de "la decepción" de las hermanas, finalmente cerró el caso.