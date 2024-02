Acusan a un profesor de arte de vender las obras de sus alumnos sin su permiso: "No me sorprende en absoluto de esta persona"

El arte es muy subjetivo, pues una obra que maravilla a unos puede horrorizar o causar indiferencia a otros. Por ello, muchos podrían pensar que esto hace que se le puede sacar beneficio a cualquier obra. O, al menos, eso es lo que supuestamente pensó Mario Perron, un maestro que ahora está acusado de poner a la venta las pinturas de sus estudiantes sin su consentimiento.

Este profesor de arte del instituto Westwood de Saint-Lazare (Quebec, Canadá) está en el punto de mira de los padres de sus alumnos por vender dibujos que presuntamente son de los menores en su página web por precios que van desde los 30 dólares (unos 27 euros) a los 120 (unos 110 euros).

Según medios locales, el caso salió a la luz a principios de febrero después de que un estudiante buscara su nombre en Google y le apareciera una de sus pinturas a la venta en la web del profesor. La noticia empezó a difundirse y otros alumnos vieron que también sus obras estabas en esa tienda online.

Poco después, los padres alzaron la voz y pidieron explicaciones al centro educativo y reclaman 350.000 dólares (unos 323.000 euros) en daños morales y punitivos, tanto a Mario Perron como al instituto, por presunto robo de propiedad intelectual. Además, piden una disculpa formal del profesor y que el arte fuera retirado de su página web.

"Los artículos se utilizaron sin el consentimiento de sus creadores, de mala fe y violando todas las leyes relacionadas con la propiedad intelectual de un artista", reza la denuncia de los padres. "Nada autorizaba al señor P. a apropiarse del trabajo de sus alumnos en beneficio propio. Este acto es aún más atroz ya que se deriva del uso de material creado por estudiantes en un entorno escolar, bajo autoridad, y vendido impunemente a precios elevados".

Tanto en la web del profesor como en sus redes se promocionaban estas pinturas, a la venta en distintos tipos de productos: desde láminas hasta tazas, pasando por fundas de teléfono o camisetas.

Pero el docente ni siquiera disimuló que fueran creaciones de sus alumnos, pues algunos de los títulos contenían sus nombres, como las obras Retrato espeluznante de Logan o Retrato espeluznante de Julia.

Tazas vendidas por un profesor usando, supuestamente, obras de sus alumnos. CTV NEWS

"¿Está pidiendo este profesor que se hagan determinados proyectos para poder venderlos? ¿Está pidiendo que se hagan este tipo de retratos para poder satisfacer al mercado? No estoy muy seguro de ello. Sin embargo, esta persona no me sorprende en absoluto, ni tampoco la escuela ni el consejo escolar", dijo Michael Bennett, padre de dos niñas afectadas, a CTV News. "Mis hijas se sienten engañadas".

Actualmente, y después de que la noticia acaparara titulares por todo el mundo, Mario Perron eliminó sus perfiles en Facebook, LinkedIn y Twitter y eliminó las obras de su web, pero todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, el instituto Westwood abrió una investigación y el consejo declaró que "se están tomando estas acusaciones muy en serio".