La respuesta de un profesor de universidad a una madre que fue a la revisión del examen de su hija: "No recuerdo mayor disfrute"

En ocasiones, la dedicación sin límites lleva a muchos progenitores a sobreproteger a sus hijos para evitar que se expongan a situaciones conflictivas o angustiantes, incluso cuando ya sobrepasan la mayoría de edad y podrían ser capaces de afrontarlas ellos solos.

"Pues a mí no me parece tan descabellado acompañar a un hijo a una entrevista de trabajo, incluso pedir permiso para estar presente en la misma y ayudarle si no sabe contestar a algo", escribió hace unos días una usuaria a través de X (anteriormente Twitter). Una controvertida opinión que no ha tardado en hacerse viral, acumulando más de cinco millones de reproducciones en la red social de Elon Musk.

A raíz de esta publicación, muchos internautas han aprovechado para hablar de surrealistas experiencias que han vivido con otros madres y padres sobreprotectores. Entre ellos, destaca un profesor de universidad que, sin dar crédito a la situación, recibió la visita de una madre durante la revisión de un examen de una alumna.

"Mi primer año de profesor en la universidad vino una madre a la revisión del examen de la hija con su hija", ha relatado el docente. "No recuerdo mayor disfrute que el decirle: 'cuando esté aquí mi madre podrá entrar al despacho usted también'".

Con más de 8.000 'me gusta' en tan solo unas horas, el profesor ha recibido multitud de réplicas, en las que se reflexiona sobre el límite que los padres no deberían sobrepasar con sus hijos. "Después nos preguntamos por qué no hay adultos funcionales", comenta una usuaria.