Una academia rechaza a un profesor por su acento: "Cuando eres andaluz tienes que demostrar todo dos veces"

El acento andaluz ha vuelto a ser protagonista de otro lamentable episodio que demuestra que, aunque cada vez ocurre menos, la discriminación por el dialecto continúa existiendo.

Un profesor gaditano ha relatado en su cuenta de TikTok que ha sido rechazado para impartir clases en una academia de español por tener "un acento muy cerrado".

Se trata del usuario @antropizarte, un joven docente que ha explicado que "después de estar echando currículums" durante varios meses, le contactaron de un centro educativo y, tras unos minutos de conversación, quien estaba al otro lado del teléfono le dijo: "Lo único: tendrías que quitarte el acento porque los estudiantes no te van a entender".

Cuando escuchó esta respuesta, el profesor cuenta que se quedó "bloqueado" y que no le "salían las palabras". "Lo único que alcanzo a decirle que es posiblemente este trabajo no me interese", afirma. No obstante, el joven ha explicado que, después de colgar, comenzaron a asaltarle la cabeza "mil cosas que decirle", así que decidió llamar de nuevo.

"Le dije: 'Oye, cuando me has llamado para ofrecerme un puesto de trabajo, tú sabías que era de Cádiz, ¿verdad? [lo ponía en su currículum]. Porque es que no me explico qué acento esperabas que tuviera'. Me dijo que sí, que sabía que era andaluz y que eso en sí no es ningún problema, pero que tenía que entender que es como si yo me apunto a una academia de inglés y el profesor que me ponen tiene un acento muy marcado de Texas o Australia".

"El problema aquí", continúa, "es que parece que si eres andaluz tienes que demostrarlo todo dos veces", aunque ha mandado un mensaje a todos aquellos hispanohablantes que hablan con acento. "La pervivencia de tu dialecto depende de que sigas utilizándolo en cualquier contexto".