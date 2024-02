Una 'tiktoker' responde al comentario racista de un usuario: "Geografía nunca ha sido mi fuerte, pero hay gente a la que le va peor"

Las redes sociales pueden mostrar en muchas ocasiones lo peor de las personas. Gracias al anonimato que dar tener una cuenta sin el nombre o imagen real, no son pocos los que deciden lanzar mensajes de odio. Por ello, ante los comentarios racistas, los titkokers han decidido no quedarse callados.

Prueba de ello han sido las palabras de Miss Lihem. La joven catalana sufrió un ataque racista en uno de sus vídeos de TikTok por decir que era catalana. "¿Hay Cataluña en África?", escribió un usuario sin mostrar sin rostro.

Ante el mensaje, la joven decidió tirar de ironía para responder con una clase de geografía y un mapa de fondo. "Geografía nunca ha sido mi fuerte, pero siempre es reconfortante ver que hay gente a la que le va peor", comenzó a decir en el vídeo para mostrarle dónde se encuentra la comunidad autónoma.

"Te enseño el mapa y puedes ver que no hay ninguna Cataluña en África, pero a pesar de esto sí que hay gente africana en Cataluña y gente catalana que es negra. Sé que te ha sorprendido, pero no es nada del otro mundo", aseguró de manera irónica. Aunque lo cierto es que este no ha sido el único comentario en el que niegan su identidad.

El vídeo cuenta ya con más de 24.000 reproducciones, por lo que no es de extrañar que su bandeja de mensaje se haya llenado de mensajes en los que aplauden sus palabras. "Qué comentario de mal gusto" o "bien dicho" han sido algunos de los comentarios más aplaudidos.