La elevada cifra que han pagado Omar Montes y Nyno Vargas por tres filetes en un restaurante

Los artistas Omar Montes y Nyno Vargas se encontraban con otro de sus amigos en un restaurante, pero se quedaron sorprendidos cuando les llegó la desproporcionada cuenta que debían pagar por lo que habían pedido.

"¿Ahí va la propina o hay que dejarle?", comenzó expresando el acompañante de los artistas tras ojear la cuenta que el camarero les había dejado en la mesa. Omar Montes explicó a sus seguidores que Nyno Vargas quiso pedir tres filetes para comer, pero no se esperaron la elevada cifra que tenían que pagar por ellos.

"Yo me voy corriendo. A mí el camarero no me ha reconocido", expresó con humor Vargas. "Dijimos tres filetes pero poco hechos, y ahora tenemos que pagar mil euros", añadió Omar Montes. "¡Qué ruina", declaró finalmente su amigo.

El vídeo lo ha recuperado una cuenta de TikTok de fans de Nyno Vargas y cuenta ya con más de 920.000 reproducciones en la red social y más de 15.000 likes. Muchos usuarios han reaccionado a la situación que vivieron los artistas en el restaurante.

"¿Qué habéis pedido, caviar?", "Teniendo en cuenta que un café les ha costado 14 euros...", "Eso no es nada para vosotros", "La estupidez humana no tiene límite, mil euros por comer...", fueron algunos de los comentarios y de las distintas opiniones de los miembros de la red social.