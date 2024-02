Uno de los requisitos del Islam es que sus creyentes no pueden comer ningún tipo de alimento procesado a partir del cerdo. Por ello, cuando a Oussama, un joven tiktoker hispano-marroquí, le vieron comer una conocida marca de patatas, no podían creérselo.

Este snack tiene "sabor jamón" pero eso él no lo sabía. Por ello, no dudó en hacer un vídeo para corroborar si realmente tenían o no dicho ingrediente. Así lo ha mostrado a través de Tiktok con una publicación que cuenta ya con más de 380.000 visualizaciones.

"Cuidado, que eso tiene jamón", le comentaron en el vídeo que activó todas las alarmas. Ante los repetidos mensajes, Oussama acudió a una tienda de golosinas a hacerse con una nueva bolsa y poder leer todos los componentes.

"Vamos a ver, que todo el mundo me está diciendo que tienen jamón", comenzó a explicar muy preocupado en una de sus últimas publicaciones. Tras hacerse con la bolsa volvió a su coche para analizar los ingredientes y descubrió que no había nada de lo que alarmarse.

"Patata deshidratada, harina de maíz, potenciadores, glutamato, ¿dónde está el jamón?", se preguntó tras comprobarlo todo, pues lo cierto es que no tiene nada de cerdo más allá del "sabor". Por ello, no hay ningún problema en que los musulmanes puedan disfrutar de las patatas.

"Espero que mi madre no vea este vídeo", aseguró entre risas. Y es que, como así le ha confirmado muchos usuarios, "que tenga sabor a jamón no significa que sepa a jamón" porque este se consigue gracias a saborizantes. De hecho, como destacan algunos comentarios, esto ocurre también con las galletas Oreo: "Por mucho que veas que parece que lleven leche, son veganas y no llevan".