Se abre al público una biblioteca en Córdoba tras 20 años en construcción y las reseñas se han hecho virales: "Ni la Sagrada Familia"

Tras dos décadas de trabajo incesante, los vecinos y vecinas de Córdoba están de enhorabuena. Y es que la Biblioteca Grupo Cántico o, la de "Los Patos" como es conocida popularmente, ha abierto sus puertas al público. el proyecto, que comenzó a principios de siglo, se ha inaugurado convirtiéndose en todo un "monumento" al humor.

No son pocos los usuarios que han querido reírse del tiempo que ha tardado en abrirse. Así lo ha recopilado Rafalcor, un usuario de X, la red social conocida anteriormente como Twitter: "Hoy se ha inaugurado la mítica Biblioteca de "Los Patos" en Córdoba, más de 20 años después del comienzo de su construcción. Pero en Google se podían hacer reseñas de ella desde hace varios meses".

Así, el internauta ha ido recopilando alguno de los mensajes más divertidos: "Cuando comenzó la construcción es esta biblioteca, tenía 25 años en mi cuenta, con muchos sueños que cumplir y toda una vida por delante. Unos cuantos años después y ya a punto de que se produzca su apertura, miro atrás y me doy cuenta de todo lo que hemos recorrido juntos".

Aunque la historia de este joven tiene un giro de guion, demostrado como en más de 20 años todo puede cambiar: "Hoy en día tengo un título universitario y tan solo 10 euros en mi cuenta. Si pensabas que esto era un comentario motivador, estabas equivocado. Soy pobre como una rata y necesito que la biblioteca abra para conseguir Wifi gratis".

"¿Todavía no se había terminado? Me fui de Córdoba en el 2003 y pensaba 'mira, de aquí a un par de años hay biblioteca nueva'" o "seremos conocidos por la Sagrada Familia y la biblioteca de Córdoba", son algunas de las reseñas con más 'me gusta'.