Le pide a su novio que le "corte las puntas" y el resultado se hace viral: "Esto no es 'poco pronunciado', es un acantilado"

"Córtame el pelo, pero solo las puntas" es, posiblemente, una de las peticiones más habituales que hacen los los clientes en un salón de belleza. Del mismo modo, es también una de las principales causas para los desastrosos cortes de cabello que muchas personas han tenido alguna vez.

Y es que no es nada 'descabellado' que a un profesional de la peluquería se le vaya un poco la tijera y termine cortando algún mechón de más. Por ello, pedirle a alguien de tu entorno que te corte "solo las puntas" es un acto de riesgo que puede causar un verdadero estropicio capilar.

Este bien puede ser el caso de @siiara_, una influencer que ha mostrado a través de TikTok la chapuza que le hizo su novio. "Tienes el pelo muy largo", le comenta el joven, a lo que ella le replica, entre risas: "Bueno, hasta que me metas el tajo".

Por su parte, el novio trata de ponerse lo más en serio posible, por miedo a lo que pueda suceder si comete un error. "No es una broma, me puedo quedar sin novia", añade. Entre distintas preguntas ("¿Qué corto? ¿Como un centímetro o así?") y fotografías comparativas, el chico termina el corte antes de lo esperado.

Sin embargo, al ver una foto por detrás, la influencer no puede aguantarse y grita un preocupado "¡Amor!", que ha sido reproducido por más de 4 millones de personas. A pesar de que su novio asegura que no lo ve tan mal, ella no está tan segura de que sea así.

"Me has dicho 'poco pronunciado', ¿esto es poco pronunciado? Esto es un acantilado", asegura la joven, al límite entre la risa y las ganas de llorar. Más tarde, la novia se graba llorando en la cama, recordando que su pelo le tardó "cinco años en crecer", por lo que, deduce, necesitará al menos dos años para recuperar lo que ha perdido.