Una extrabajadora de casas de apuestas narra sus peores anécdotas: "Vino su mujer porque había roto la hucha de su hijo para apostar"

Con el auge de los juegos de azar online y las apuestas deportivas, la ludopatía no ha hecho más que aumenta en España. Una enfermedad que preocupa especialmente en los sectores más jóvenes, pues según informa La Moncloa, el 12% de las personas entre 18 y 25 años sobre de problemas de adicción.

Por ello, no es de extrañar que los trabajadores de casas de apuestas hayan visto todo tipo de situaciones en sus establecimientos. Así lo ha mostrado la tiktoker Mamireporter, quien ha conseguido entrevistar a una antigua empleada de un casino.

A pie de calle, la usuaria de TikTok preguntó a la mujer qué era lo más duro que había vivido en sus años trabajando en este tipo de negocio. "Que venga la mujer a buscar el marido al salón de juegos para decirle que ha roto la hucha de su hijo para poder gastarse todo el dinero que tiene para poder jugar a la ruleta", respondió la mujer dejando sin palabras a la entrevistadora.

Como esta, la mujer vivió una gran cantidad de anécdotas que ponen sobre la mesa el problema de estos establecimientos. Prueba de ello fue el joven que perdió todo el dinero que tenía para pagar el alquiler de su casa: "Me decía, '¿Qué hago ahora? Me he gastado todo el dinero'".

Por ello, ella más que nadie sabe perfectamente que "la banca siempre gana" y por ello quiso recalcar en lo importante de prevenir este tipo de comportamientos: "No tienen autocontrol, si ganas luego lo vas a perder".

El vídeo cuenta ya con casi 542.000 reproducciones y la badeja de comentarios se ha llenado de confesiones de otros usuarios. "Yo estuve 2 veces. Perdí 300€ y allí lo dejé. Siempre piensas que vas a recuperar, pero más vale parar a tiempo", o "llevo 2 años trabajando en el sector de salones, he visto tantas cosas que ya nada me sorprende", son algunos de los más llamativos.