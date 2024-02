Una 'influencer' rompe a llorar tras rayar por segunda vez el coche de su madre: "Me voy a quedar sin herencia"

Muchos conductores -tanto novatos como experimentados- coinciden en que aparcar es uno de los mayores desafíos al volante. Y es que a la falta de precisión y control sobre el vehículo se suma el miedo a causar daños durante la maniobra, algo que, paradójicamente, provoca este efecto no deseado.

Esto fue lo que le sucedió a Jana Quiles, una influencer que, en los últimos días, se ha hecho viral en la red social de Instagram tras relatar el aparatoso incidente que sufrió mientras aparcaba en un espacio notoriamente estrecho.

"Le he rayado el coche a mi madre con una columna porque no sé aparcar y no es la primera vez. Es la segunda vez que me pasa", explica la joven, desesperada, al percatarse de lo rayado que ha quedado el lateral de su coche. "La primera vez me perdonó por ser principiante, pero ya la segunda... Puedo decir que no he sido yo, pero es que he sido yo", se lamenta.

Y es que parece que todos sus esfuerzos por mejorar sus dotes en esta faceta de la conducción terminan en saco roto. "Intento hacerlo bien, pero es que siempre hay una columna que me impide hacerlo", apunta.

Con el miedo a las represalias en el cuerpo, Jana se compra un helado en un intento de tranquilizarse que, al ponerlo sobre el coche, termina en el suelo. "Hoy definitivamente no es mi día", comenta, al borde del llanto. Tras este provisional remedio, la influencer se dispone a tratar de arreglar los desperfectos de su coche.

Aunque en un inicio recurre a las toallitas y al agua embotellada, pronto se da cuenta de que no surte efecto. Más tarde, como última oportunidad, comienza a pintar el enorme desastre con un rotulador del mismo color que el vehículo. Pero nada. "De verdad que yo lo he hecho sin querer", expresa, sin poder contener las lágrimas. "Es que me va a pillar. Me voy a quedar sin herencia", añade, de vuelta a casa.