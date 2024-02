Una joven encuentra un sobre lleno de cientos de dólares y se lo devuelve a sus dueños: "Ella lloró de la emoción"

Es el eterno dilema al que muchos han tenido que enfrentarse alguna vez en su vida: te encuentras tirado en la calle una cartera o un sobre con dinero. ¿Qué haces? ¿Tratas de localizar sin demora a quienes le pertenecen? ¿Coges el dinero y vuelves a dejar la cartera en el suelo? ¿La llevas a una comisaría y mientes diciendo que en el interior solo estaba el DNI del dueño para pegarte un homenaje con lo 'recaudado' de manera inesperada?

A este dilema ha tenido que enfrentarse una joven canadiense llamada Talia Ball, que hace un par de semanas, cuando salía de un supermercado de Vancouver al que acudió a hacer la compra, se encontró medio enterrado en la nieve un sobre blanco con dinero en el interior. ¿La cantidad que guardaba? Un total de 740 dólares canadienses, esto es, algo más de 510 euros.

"Supuse que se le había caído alguien. Resulta que contenía muchísimo dinero", declaró Ball al portal de noticias local Global News. Cuando agarró el envoltorio vio que en el papel estaba escrita la palabra "chicos", por lo que imaginó que "pertenecía a una familia" y que el dinero era para los hijos de un matrimonio.

Campaña en redes sociales

Como Ball no encontró ningún documento identificativo que le llevase hasta los dueños del sobre, decidió acudir a las redes sociales, concretamente a Facebook, para iniciar una campaña que contribuyese a localizarlos.

La joven publicó un mensaje en una página que acoge a miles de usuarios de la comunidad de Vancouver, una decisión arriesgada puesto que las redes no andan faltos de farsantes. No obstante, Ball fue lista y omitió varios datos importantes para interrogar a aquellos que le reclamasen el dinero: no dijo ni cuánto dinero había en el sobre ni dónde lo encontró ni dio a conocer la palabra que había escrita en este.

Pasaron los días y un hombre se puso en contacto con la canadiense, que tras el interrogatorio oportuno concluyó que había dado con el dueño de los 740 dólares. "Él y su familia estaban muy felices. Su esposa estaba muy contenta. El hombre me comentó que ella lloró de la emoción cuando se enteró de que les había devuelto el dinero", comentó Bell a Global News.

La buena acción de la joven le valió una recompensa: el matrimonio al que pertenecía el dinero sacó 50 dólares del sobre y se los dio.