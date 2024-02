El Mercadona "más difícil de entrar de toda España" que causa sensación en las redes

En España es bastante común encontrar supermercados accesibles y en los que no hay que dar muchas vueltas para llegar desde la entrada hasta los primeros lineales del establecimiento, que normalmente se sitúan a espaldas de las cajas de cobro. Pero toda regla tiene una excepción y, en este caso, ha sido localizada en un Mercadona de Barcelona, tal y como ha mostrado un usuario de TikTok en un vídeo que ya se ha vuelto viral.

El establecimiento en cuestión está situado en la calle de Nàpols, 110 de la capital catalana, y desde la entrada se tarda en torno a un minuto y medio en llegar al interior del supermercado, donde se encuentran las primeras estanterías con productos.

En palabras del usuario @fernavarro_1, que ha sido quien ha publicado dos vídeos donde ha mostrado el periplo para acceder al local, se trataría del "Mercadona más difícil de entrar de toda España".

Tal y como puede verse en los dos vídeos publicados, que acumulan tres millones y 1,1 millones de visitas, respectivamente, el establecimiento no lo pone nada fácil para llegar a sus productos: en primer lugar, el cliente debe atravesar dos puertas automáticas que le llevarán hasta el lugar de las taquillas y donde aquellos que lo deseen pueden dejar sus carritos de la compra.

Al fondo se pueden ver los arcos de seguridad y las líneas de caja. Sin embargo, para entrar hay que girar a la izquierda, seguir la línea de los carros que permanecen estacionados, girar a la derecha y entrar por una puerta, situada a mano izquierda, que tiene al lado las cestas que se utilizan para realizar la compra por el supermercado.

Una vez atravesada la puerta, un cartel gigante indica a los clientes que, efectivamente, van en la buena dirección para localizar la entrada al supermercado. A mano derecha se encuentran los ascensores para bajar, pero también se puede hacer mediante las escaleras, como ha mostrado el usuario en TikTok.

Tras descender varios tramos de escaleras, el cliente se encuentra, a su derecha, con una puerta que, esta vez sí, le lleva al interior del establecimiento, concretamente, a la zona donde se encuentra la pescadería y otros productos congelados y refrigerados.

Para la segunda parte del vídeo, donde se puede ver el recorrido completo, el tiktoker tira de humor: "Ya era de noche cuando salí del Mercadona, entré ayer".

@fernavarro_1 Ya es de noche cuando salí del MERCADONA, entré ayer 🤯 (PARTE 2) ♬ sonido original - FER NAVARRO

Las bromas de los usuarios de TikTok no se han hecho esperar: "Esto no es un Mercadona, es un escape room", ha sugerido una joven, "la entrada está en Barcelona y la salida en Sevilla", ha comentado otro. "Madre mía, esto es peor que Ikea, que sabes cuándo entras pero no cuando sales", ha comparado un seguidor.

Una joven se ha sorprendido al ver el vídeo, ya que ha reconocido que es trabajadora en ese establecimiento de la cadena valenciana. "¿Cuánta gente se pierde al día?", le preguntan algunos. "A persona por cinco minutos, vamos", ha ironizado.