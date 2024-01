Un chándal de C.Tangana y una "bandolera del paleolítico": El error en una venta que se ha vuelto viral

Comprar y vender ropa y accesorios de segunda mano por internet es una manera sostenible de poder actualizar el armario, ahorrando dinero y sin la necesidad de acudir a tiendas de fast fashion. Sin embargo, es muy importante tener cuidado con lo que uno pide y lo que envía, porque si no pueden pasar problemas como el que se ha hecho viral recientemente en X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Todo comenzaba cuando el usuario Busati encontró en una conocida aplicación de compraventa el chándal "de dos piezas original de C. Tangana" por 20 euros y se lo compró a una chica. Un precio justo y por el que esperaba que al abrir su paquete encontrara la ropa. Sin embargo, lo que encontró fue algo muy diferente.

Lo que ahí había era una cartera antigua de color marrón o una "bandolera del paleolítico" como así la llamó de manera despectiva. Al darse cuenta del error, no dudó en hablarle a la vendedora para pedirle explicaciones.

Me he pedido un chándal por Vinted y cuando abro el paquete veo q me ha llegado una bandolera del paleolítico pic.twitter.com/F8sls2y6Ow — :P (@Busati333) January 17, 2024

"Tío, perdona. Me acabo de dar cuenta de que mi madre se ha confundido de paquete. Lo siento muchísimo. Te envío el chándal por nueve euros. Por favor, devuelve el paquete", fue la respuesta de la joven. Así, no solo le rebajaba el precio a más de la mitad, sino que además él solo tendría que devolverle el paquete.

Aunque, para él ese precio no era suficiente y quiso un descuento aún mayor para que finalmente se quedara en cinco euros. Una estrategia que no a muchos usuarios de la plataforma les ha parecido correcta.

Ya hasta te la sudará, pero jódete una barbaridad perroooo https://t.co/rutw8wF1e8 pic.twitter.com/gJiEgjtMF3 — ۞ nando ◊ (@Alboreao) January 18, 2024

"Maleducado y sinvergüenza. Espero que hayas podido solucionarlo. No te conozco, pero mucha gente hemos visto el tuit y hemos querido avisarte porque es injusto", escribían algunos tuiteros mandándole animo a la joven. Así, tras ver la cantidad de mensajes, la joven, Emma, decidió finalmente no aceptar la rebaja.

Por su parte, el usuario al que le había llegado por error la bandolera también recapacitó: "Mira, te devuelvo tu paquete. No hace falta que me rebajes el chándal, con que me devuelvas el dinero vale". Así terminó la historia, no sin que algunos le llamaran "tieso" por querer rebajar el chándal lo máximo posible.