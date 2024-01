Un hombre demanda a casi 30 mujeres por sus críticas negativas en un grupo de citas de Facebook

Nikko D'Ambrosio, un hombre de 32 años de Chicago, ha decidido demandar a 27 mujeres por 75 millones de dólares tras la publicación de comentarios negativos sobre él en un grupo de citas de Facebook.

El grupo, llamado Are We Dating the Same Guy, se creó en Nueva York pero poco a poco se fue extendiendo a otras ciudades importantes. Lo utilizan principalmente mujeres, que comparten sus experiencias con hombres y donde piden y dan consejos.

Una mujer hizo un primer comentario de su experiencia con D'Ambrosio, asegurando que se volvió "muy pegajoso muy rápido" y alardeaba de su dinero. "Veo su lado malo, especialmente cuando estaba en llamadas de negocios", expresó también la usuaria.

A raíz de estas declaraciones, otras mujeres también hablaron de su experiencia con este hombre. "Salí con él varias veces hace poco más de un año; me dijo lo que quería escuchar hasta que me acosté con él y luego se volvió fantasma... Me mantendría alejada", advirtió esta otra integrante del grupo.

El protagonista de toda esta historia admitió haberse visto con la primera mujer y explicó que tuvieron "citas sin complicaciones", haciendo hincapié en que nunca decidieron tener una relación exclusiva. Nikko D'Ambrosio ahora la acusa de difundir mentiras sobre él y empañar su reputación.

Los abogados del hombre han asegurado que su cliente fue objeto de difamación, doxing e invasión de la privacidad y busca una compensación económica que alcanza los 75 millones de euros.

Según la denuncia de D'Ambrosio, "los acusados difundieron sus mentiras escandalosas, crueles y maliciosas sobre el demandante sabiendo que las declaraciones eran falsas o con imprudente indiferencia sobre si eran ciertas o no".

"Su conducta ilícita es de carácter tan escandaloso y de grado tan extremo que está más allá de todos los límites posibles de la decencia y debe considerarse atroz y absolutamente intolerable en una comunidad civilizada", añadieron también en la denuncia.

Nikko D'Ambrosio ha revelado que el hecho de ser blanco de tantos comentarios negativos le ha provocado "humillación personal, angustia y sufrimiento mental, angustia emocional, estrés, ansiedad y pérdida de ingresos".