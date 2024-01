Una turista estadounidense llora por su decepcionante viaje a Francia: "Me siento aislada, todos hablan francés"

A veces, hacer turismo no siempre es como imaginábamos. Sobre todo si el choque cultural es muy grande. Es lo que le ha ocurrido a Angela, una turista estadounidense que se ha hecho viral en TikTok contando su mala experiencia visitando Francia.

La joven, procedente de San Francisco, California, se fue de vacaciones a la ciudad de Lyon, pero no habla una palabra de francés. Este ha sido el principal hándicap para ella, hasta el punto de no recomendar la experiencia sin conocimientos de la lengua de Voltaire.

"Estoy grabando este vídeo aquí en Lyon, Francia. Es la primera vez que lo visito. Para ser honesto, la experiencia es muy aislante. No me malinterpretéis, es una ciudad bonita, tiene mucho que ver, hacer y descubrir", dice Angela.

"Pero no lo recomiendo para quien viaje solo o para alguien que no hable francés, es una experiencia muy aislada. La gente aquí parece muy indiferente. No tuve problemas para conocer gente y socializar en Italia y Alemania, pero en Francia la experiencia es muy diferente", prosigue.

"La gente te hace sentir mal por no conocer su cultura o no hablar su idioma. Realmente no he conocido a nadie aquí y llevo aquí cinco o seis días. Casi me siento estúpida por venir aquí y gastar mi dinero. Incluso me compré una gorra francesa. Estoy aquí para aprender y explorar, pero la experiencia es... realmente no me gusta", dice la estadounidense sin poder reprimir las lágrimas.

El vídeo ha acumulado más de seis millones de visitas y es uno de una larga serie de publicaciones similares sobre el viaje de ocho días del TikToker por Europa, en los que también se queja de no encontrar ningún restaurante abierto en Nochevieja o de encontrarse el McDonald's cerrado.

Algunos internautas especularon si Ángela padecía el llamado 'Síndrome de París', un término dado a los turistas que tienen expectativas románticas sobre Francia, recogidas de las experiencias en libros y películas.

Esto puede provocarles un sentimiento de decepción al llegar al país, que inevitablemente no está a la altura de sus expectativas. Se dice incluso que algunos pueden sufrir alucinaciones, convulsiones y ataques de pánico.