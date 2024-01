'Fiesta' localiza a Mónica Cervera en Marbella: "No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo"

Hace poco más de una semana que saltó a la luz la difícil situación que atraviesa la actriz Mónica Cervera, que ha pasado de ser un rostro habitual de la televisión y los photocalls a vivir en la indigencia en un banco de un parque de Marbella, su ciudad natal. Desde el programa Fiesta han localizado a la protagonista de Crimen Ferpecto y han hablado con ella.

Las cámaras han captado a Cervera paseando por las calles de Marbella, cargada con una mochila a la espalda y una bolsa. La nominada al Goya ahora hace vida en un banco de la ciudad, donde ha sido vista lavándose los dientes o durmiendo a plena luz del día.

En declaraciones a la revista Semana, Mónica Cervera confesaba que no quería volver a oír a hablar de la televisión o del cine. "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca". La actriz ha pedido respeto ante su decisión, y ha rechazado recibir ayuda de su familia o amigos.

Según ha contado el reportero de Fiesta que ha podido hablar con ella, Cervera se encontraba "bastante entera, estaba aseada, no ha querido entrar en directo con nosotros, pero sí hemos tenido una conversación privada, una pequeña charla", ha explicado.

En este sentido, Cervera ha querido dejar claro desde el principio que se encuentra "bien", aunque "se ponía un poco nerviosa cuando le preguntábamos si le gustaría volver a estar en algún proyecto televisivo o en el cine". En palabras de la actriz, añade el reportero, eso "forma parte ya de su pasado".

Además, la actriz les ha dicho que tiene ya una cita con los asuntos sociales para finales de enero "para iniciar esa nueva vida que está deseando comenzar".

A pesar de que sus padres también viven en Marbella, Cervera ha rechazado también vivir con ellos, aunque ante la pregunta del reportero de Fiesta le ha respondido que es "un tema muy personal del que no quería hablar".

"Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos, llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben", ha contado la propia Mónica Cervera.

La actriz ha reiterado que está bien y que no necesitan que ahora los medios se preocupen por ella. "No te preocupes por mí, habéis estado quince años sin mí y, de repente, ¿os preocupáis por mí de qué? Con perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. No quiero saber nada", ha comentado.

Cervera ha asegurado que quiere volver a trabajar, pero cambiando totalmente de profesión. "No quiero que sepáis a qué me dedico, a dónde voy o de dónde vengo... Nada", ha zanjado.