Una joven 'regala' a su padre una multa por Reyes y graba su reacción: "Un viaje a la DGT"

Aunque no son pocos los niños que cuentan los días para la noche de Reyes, lo cierto es que, además de los regalos, lo que el 6 de enero trae consigo es el final de las vacaciones de Navidad. Tras días de reuniones, comidas y fiestas llega la vuelta a la rutina.

Para los que todavía tienen unos días para disfrutar, las rebajas también son una fecha muy esperada por quienes quieren comprarse algo que realmente les guste. Y es que los Reyes Magos a veces no consiguen acertar con los regalos. Pero está claro que esta joven no quería acertar en absoluto con el presente que le dio a su padre.

Evix, como se hace llamar en su cuenta de TikTok, enseñó en su perfil el regalo que tenía pensado. Lejos de ser unos calcetines, una cartera o una colonia, lo que la chica había envuelto era "una multa suya a nombre de su padre", un sobre que colocó entre los regalos de Reyes".

Mientras que para ella todo eran risas, su padre no podía ni siquiera imaginarse qué era lo que estaba a punto de descubrir. "¿Esto es un viaje a Japón? Hostia, es del mismísimo Ayuntamiento de Cartagena. ¿Esto qué es?", se puede escuchar decir a su padre ante la mirada divertida de su hija.

Sin embargo, al ver lo que era, la cara le cambió por completo. La multa venía a nombre de él, pero ella era la que conducía: ''Es mía. Está a tu nombre, es del coche de mamá y he sido yo''. Esto, evidentemente, no gustó nada a su padre: ''Que no me lo adjudiquen a mí, cambia el nombre y que te la adjudiquen a ti''.

El vídeo cuenta ya con casi un millón de visualizaciones, por lo que no es de extrañar que se haya llenado la bandeja de todo tipo de comentarios. Así, siguiendo con la broma del viaje, algunos han ironizado con la ilusión de su padre por un viaje, pues este regalo es ''un viaje a la DGT''.