La reserva más surrealista en un restaurante: "Quiero una mesa discreta porque voy a dejar a mi novio allí"

Al realizar la reserva en un restaurante los clientes pueden dejan notas al establecimiento si tienen alguna necesidad especial, tal como alergias, movilidad reducida o preferencias de cualquier otro tipo.

Pero es poco habitual que un cliente advierta de antemano que en su mesa va a ocurrir todo un drama como puede ser una ruptura sentimental, algo que ha sacado a la luz la cuenta de Twitter @SoyCamarero.

La cuenta subió una captura de pantalla de la aplicación de un restaurante donde se puede ver cómo un cliente, no consta si hombre o mujer, pedía "una mesa discreta". Pero no para que fuera romántica, precisamente.

"Probablemente voy a cortar con mi novio allí. Os pediría una mesa discreta. No vamos a dar el show, pero para que no lo vean llorando... Gracias por vuestra comprensión", dice la petición, de la que no se sabe mucho más.

Necesito saber cómo terminó esta historia. pic.twitter.com/TVfyP52tCX — Soy Camarero (@soycamarero) January 8, 2024

Por supuesto, los usuarios se lanzaron a hacer comentarios y bromas sobre el asunto. "Ostras, me imagino las caras de los camareros cuando llegó la 'pareja'". "¿No podría dejarlo en la intimidad? Ojalá el chico no haya llorado y haya pagado ella la cuenta", decía otra usuaria.

"Que le regalen copazo por lo menos…", pedía otro usuario y otro bromeaba: "Si fuera un camarero de allí, les ofrecería un cortado". "Se viene una porra entre los camareros: llora, se queda igual o monta un pollo", aventuraba otro.