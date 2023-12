La empresa de limpieza de coches Star Wash, demandada por Lucasfilm, propiertarios de los derechos de 'La guerra de las galaxias'

Hacer juegos de palabras para conseguir atraer a clientes es una estrategia que muchas empresas utilizan. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar problemas legales o de copyright, como ha sido el caso de una pequeña lavandería de coches de Chile.

Star Wash, que se traduciría al castellano como "La limpieza de las galaxias", es una pequeña compañía familiar situada a las afueras de Santiago de Chile. Como su nombre ya intuye, su marketing está inspirado en la famosa franquicia Star Wars, una idea divertida, pero que ha tenido un problema legal.

Y es que Lucasfilm, la productora propietaria de la obra de George Lucas, la ha demandado por presunto "plagio". Todo comenzó cuando Matías Jara, el dueño de la lavandería, intentó registrar su marca ante la autoridad de patentes chilena. Al intentar demostrar que era suya, Lucasfilm le mandó la demanda.

De acuerdo a los requisitos de la empresa de Disney, Star Wash podría "confundirse" con Star Wars. Una demanda que Jara impugnó afirmando que son dos nombres diferentes y que no vendía películas o productos de la marca, por lo que no debería de haber problema. De hecho, los derechos de autor de la franquicia no incluyen la limpieza de vehículos, por lo que legalmente puede mantener su nombre sin problema.

Aunque lo que también es cierto es que la empresa empezó a hacerse famosa en redes sociales porque los trabajadores hacen sus funciones disfrazados de personajes icónicos como Chewbacca y Darth Vader. Además, el logo de la marca está claramente inspirado en el original de La guerra de las Galaxias. Un detalle interesante que, como así se ha demostrado, a LucasFilm no pareció importarle, pues no se incluía en la demanda.

"Por supuesto que esta demanda nos afecta. Somos una pequeña empresa y estamos gastando en cosas que no habíamos presupuestado", ha expresado Matías Jara, quien continuará con su estrategia de ventas inspirada en las películas.