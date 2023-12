Se indigna con los vecinos de la mujer que le hacía las uñas a su novia: "Que alguien me lo explique"

En los últimos días, el usuario de TikTok Pablo Cés (@soypabloces) se ha hecho viral en esta red social después de que compartiera un vídeo en el que relataba una reciente experiencia que le había tocado vivir a su pareja y, más concretamente, a la persona que le hacía las uñas.

"Me acaba de decir mi novia que la chica que le hace las uñas, que es una chica muy maja y que trabaja muy bien, va a dejar de trabajar". Con estas palabras, Pablo comenzaba este vídeo viral que ya acumula más de 400.000 visualizaciones.

Al parecer, la mujer, que atendía a sus clientes desde su propia casa en lugar de en un salón de belleza, ha decidido abandonar su trabajo por motivo de sus vecinos. "Le acaba de escribir para decirle que tenían que cancelar la cita porque tiene que parar de trabajar, ya que sus vecinos se han quejado a su casera y, por lo tanto, le han prohibido seguir haciendo las uñas en casa", ha explicado.

Por su parte, Cés, lejos de resignarse ante esta situación adversa, decidió proponerle a esta profesional de las uñas que acudiera a su propio hogar para que, de esta forma, pudiese hacerle las uñas a su pareja.

Asimismo, aprovechando la viralidad de TikTok, ha compartido una aplaudida reflexión con sus más de 25.000 seguidores en la que critica la postura de estos vecinos: "¿A la gente qué más le da si yo tengo una vecina que trabaja haciendo las uñas en casa? A mí me da igual, ¿la gente por qué no se preocupa de su vida en lugar de la de los demás?", se ha preguntado, indignado. "Que alguien me lo explique".