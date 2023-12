¿Cuántos países hay en el mundo y por qué es tan difícil esta respuesta?

Entender el rompecabezas de las naciones y responder a la pregunta de cuántos países existen en el mundo, no es tarea sencilla. Las cifras varían, oscilando entre 193 y más de 200. ¿De qué depende este número?

La referencia de la ONU: ¿193 o 195 países?

La referencia tal vez más aceptada sobre la cantidad de países en el mundo se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuenta con 193 Estados miembros. Sin embargo, si se suman los observadores —el Vaticano y Palestina—, la cifra asciende a 195 Estados.

No obstante, Palestina no es reconocida como Estado soberano por algunos de los países de la ONU, por eso en algunas listas solo se muestran 194 países en esta organización.

Pero como se ha mencionado, esta es sólo una de las perspectivas, porque hay otras organizaciones internacionales que manejan otro número de Estados miembros, por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional reconocen países que no están en la ONU.

¿A qué se debe esto? De acuerdo al derecho internacional, para que un Estado sea aceptado como tal, debe cumplir con cuatro requisitos.

Requisitos que definen a un Estado:

1. Contar con territorio delimitado

2. Tener población permanente

3. Estar regido por un Gobierno propio, que ejerza sobre su territorio, su población y tenga el monopolio de las armas.

4. Contar con el reconocimiento internacional de otros Estados, lo cual se traduce en tener relaciones diplomáticas y que estos reconozcan la independencia y soberanía del país.

El reconocimiento internacional de un Estado

El principal requisito por el que algunos países no son reconocidos como Estados es no contar con reconocimiento internacional, lo que en la práctica casi se materializa en: no pertenecer a la ONU. El motivo por lo general es político.

"El hecho de que un país reconozca a otro es siempre una negociación de intereses", detallaba Martin Purvis, experto en geografía, historia y política de la Universidad de Leeds, Reino Unido, a la BBC Mundo. Y agrega: "Por ejemplo, China es un país con mucho peso en la comunidad internacional. En 1971, la República Popular de China entró en la ONU y Taiwán fue retirado. Varios países dejaron de reconocerlo".

Purvis aclara que es crucial entrar a la ONU para ser reconocido como país. Y para que esto suceda, 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben aprobar su ingreso, esto sin que ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo (China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia) utilice su poder de veto.

En este sentido, y como explicó Martin Purvis a la BBC Mundo, el reconocimiento de un nuevo país termina obedeciendo a intereses muchas veces políticos y económicos. De ahí el por qué es tan difícil responder cuántos países hay en el mundo.

El deporte y sus propias fronteras

El ámbito deportivo, en cambio, parece alejarse de los intereses políticos y amplía sus fronteras en cuanto a cantidad de países en el mundo. Los Juegos Olímpicos, supervisados por el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, incluyen la participación de deportistas provenientes de 206 naciones, reconocimiento que es bastante simbólico para un país.

Y según el portal el Orden Mundial, medio especializado en geopolítica, la FIFA cuenta con "211 asociaciones nacionales agrupadas en seis confederaciones regionales, mientras que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) llega a 213".