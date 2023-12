Así es el nuevo dialecto del inglés que está surgiendo en Estados Unidos gracias al español

Lo hemos escuchado muchas veces: el idioma es dinámico y siempre está cambiando. Pero los cambios no se reducen solo a la incorporación de palabras de un idioma a otro, tal como lo es el "espanglish". A veces, la transformación es más profunda.

En las calles del sur de la Florida, un nuevo dialecto está tomando forma y no precisamente porque fusiones dos idiomas. Este fenómeno lingüístico, documentado por la Universidad Internacional de Florida (UIF), lo que refleja es la transposición de estructuras y usos de la lengua castellana a la lengua inglesa.

La investigación, publicada en la Revista English World-Wide, fue adelantada por Phillip M. Carter, profesor Asociado de Lingüística de la UIF, y la lingüista Kristen D'Allessandro Meri, y lo que reveló fue la convergencia de culturas y lenguas que ha estado gestándose desde la Revolución Cubana en 1959.

La convergencia lingüística en Florida está creando un nuevo dialecto

La historia de este nuevo dialecto del inglés se remonta a las huellas dejadas por la diáspora cubana en Florida. Después de la Revolución Cubana, miles de cubanos emigraron hacia el sur de Estados Unidos, especialmente Miami, y allí empezó la convergencia lingüística.

La mezcla de español e inglés en Miami no es un fenómeno nuevo. Cuando esta población latina llegó al sur de Florida, adaptó el lenguaje de dos formas: primero, alternar el idioma entre el inglés y el español, a veces dentro de la misma frase, que es como se conoce al "espanglish"

Y en segundo lugar, que es el fenómeno que hoy evidencia los investigadores de la Universidad Internacional de Florida (UIF), la tendían a traducir directamente del español a medida que las personas aprendían inglés, cambiando la estructura propia de este idioma al hacer una traducción muy literal.

A estas traducciones, que son como prestadas de otro idioma, los lingüistas las llaman "calques".

Qué son los "calques" de un idioma

Para contextualizar qué es un calque en un idioma, en un artículo de The Conversatión, el investigador de la UIF, Phillip M. Carter, expone como ejemplo el "diente de león", una flor que crece en Europa central:

"Cuando los alemanes se dieron cuenta de que no tenían una palabra para ella, buscaron libros de botánica escritos en latín, donde se la llamaba dens lionis, o diente de león. Los alemanes tomaron prestado ese concepto y llamaron a la flor "Löwenzahn", una traducción literal de "diente de león". Los franceses también tomaron prestado el concepto de "diente de león", calificándolo como "dent de lion". Los ingleses, que tampoco tenían una palabra para esta flor, escucharon el término francés sin entenderlo y lo tomaron prestado, adaptando "dent de lion" al inglés, llamándolo "dandelion", así, explica Phillip M. Carter, funciona el calque o calcado.

El nuevo dialecto del inglés en Florida utiliza expresiones "calcadas" del castellano

Este dialecto naciente en Florida estaría haciendo lo mismo que el ejemplo del diente de león, pero en este caso traspone estructuras y usos castellanos a la lengua inglesa. Sin recurrir a castellanismos directos, los hablantes de este dialecto utilizan expresiones "calcadas".

El estudio revela diversas formas de traducciones de préstamo en este nuevo dialecto, como los "calcos léxicos literales", que ofrecen traducciones directas palabra por palabra, por ejemplo: "get down from the car" en lugar de "get out of the car".

De acuerdo con el investigador Phillip M. Carter, en español se "baja del carro" pero en el inglés se "sale de". De esta forma, en el nuevo dialecto del inglés se ha calcado la expresión, y ahora en Florida es válido escuchar "get down from the car".

Lo mismo ocurre con "married with". Los miamenses están utilizando esta expresión, que es la traducción literal de "casado con" del español, en lugar de "married to" que es la forma tradicional del inglés.

Otro aporte del estudio es que demuestra que el fenómeno no solo se limita a la generación inmigrante, sino que se extiende a los nacidos en Miami, ya que han adoptado los calcos.

El idioma siempre cambia, pero rara vez no preguntamos por el origen de los cambios, como dice el investigador Phillip M. Carter, y este nuevo dialecto es un recordatorio de que cada expresión tiene su historia.