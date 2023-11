Rosalía se mensajea con Malacara para recibir recomendaciones de bares de tapas en Sevilla: "Madre mía, tendré que volver"

Esta semana, Rosalía participará en la gala de entrega de los Latin Grammy 2023 que, por primera vez, tendrá lugar en nuestro país, concretamente, en Sevilla. Así pues, para aprovechar al máximo su estancia en la capital hispalense, parece la cantante está abierta a recibir recomendaciones de bares de la ciudad.

Como prueba de ello, el reciente post que ha publicado la cuenta de Malacara, dedicada al humor andaluz, en X (Twitter). "Le he preguntado a la Rosalía si quería que le recomendara bares de Sevilla y me ha dicho que sí, así que le he preparado una lista", ha indicado este influencer que ya supera los 200.000 seguidores en Instagram.

Después de que la artista, que se encuentra entre los nominados a los Latin Grammy, respondiera afirmativamente a su ofrecimiento, Malacara le ha enviado una lista "variadita" que también ha sido igualmente bien recibida por la cantante.

Entre las recomendaciones se encuentran "clásicos" para tomar cerveza y picotear, con menciones a establecimientos sevillanos de hostelería donde se pueden consumir croquetas "que quitan el sentío", adobo, vinos o "serranitos". Rosalía ha agradecido efusivamente el gesto. "Madre mía, tendré que volver [a Sevilla] que en este viaje no me da tiempo", ha expresado la catalana a través de mensaje directo de Instagram.

Tras esto, la cantante ha compartido con sus más de 28 millones de seguidores en Instagram uno de los "memes" publicados por Malacara, en el que se ve a Rosalía en la puerta de una de las cervecerías recomendadas junto al texto: "Lune y que venga lo que tenga que veni".

Esto también ha sido recogido por la propia cuenta sevillana, que ha reconocido que desde ahora tanto los señores que aparecen en la instantánea como el propio autor de Malacara son "un poco famosos".

Tal y como explicó en su día en una entrevista con EFE el autor de Malacara, Lucas Melcón, su actividad se basa en defender la cultura andaluza, en un intento de fusionar el arte contemporáneo con lo que él considera más "underground", que es la forma de hablar que tiene con sus amigos.