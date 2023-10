Una estafadora se hace pasar por hombre para casarse con una deportista de élite

Nam Hyun Hee es conocida en Corea del Sur por ser una de las mejores esgrimistas del país. Sin embargo, la deportista se convirtió en el centro de las miradas no por sus logros, sino por la manera en la que presentó al público a su pareja.

La mujer, de 42 años, se divorció de su marido, el ciclista Gong Hyo Suk tras 12 años de matrimonio el pasado mes de agosto. Desde entonces, a la exesgrimista se le había empezado a emparejar con una persona anónima. No eran pocos los rumores que aparecieron en el país al dar a conocer su separación.

Así, al poco tiempo presentó a su actual pareja, Jeon Chung Jo. Sin embargo, al presentarla al mundo, aseguró que era un joven chaebol, un término que se usa en Corea para hablar de alguien proveniente de una familia rica. Según explicó la deportista, Jeon había sido jinete hasta que, por culpa de una lesión, se vio obligado a retirarse.

Los problemas aparecieron cuando varias personas aseguraron que el joven era, en realidad, "la joven", y que había estafado a la deportista al hacerse pasar por hombre.

"Jeon Chung Jo es una chica, ¿pero ni siquiera se cambió el nombre mientras se hacía pasar por hombre? Y yo soy su compañero de escuela. ¿Qué chaebol de 3ª generación? Sé que creció en Ganghwado. Cómo Nam Hyun Hee... ¡Por favor, huye rápido!", aseguró una persona en una de las publicaciones de la pareja.

De hecho, esta no fue la única que aseguró que se trataba de un fraude: "Wow... ¿Jeon Chung Jo? Ella solía vivir un piso por debajo de nosotros. Entonces se llamaba Jeon Chang Jo. Todos en nuestro bloque pensaban que era un hombre. Cuando la policía trajo una foto suya y preguntó si alguien conocía a esta mujer, todos nos quedamos estupefactos al oír que era una mujer... La policía vino a buscarla por fraude y otro caso".

En un primer momento, Nam Hyun Hee negó las acusaciones y aseguró que emprendería acciones legales. Sin embargo, al tiempo, se descubrió que, efectivamente, Jeon había estado en prisión por múltiples cargos de fraude y extorsión y que en realidad era una mujer.

Ante los datos, Nam Hyun Hee finalmente cortó lazos con Jeon Chung Jo y anunció que su boda se había cancelado. Finalmente, Jeon acabó bajo vigilancia policial, aunque ha sido puesta en libertad con una orden de alejamiento hacia la deportista.

Lo más llamativo es que Nam Hyun Hee había afirmado que estaba embarazada de Jeon. La estafadora habría utilizado pruebas de embarazo falsas y mintió a la esgrimista asegurando que se había sometido a una operación de reasignación de sexo

"No sé, por eso me pareció raro", dijo Nam. "Sospechaba que el kit de pruebas había dado positivo. Iba a comprobarlo en una clínica ginecológica, pero Jeon me lo impedía".