5 ideas de disfraces originales para Halloween caseros, económicos y de última hora

Tic, tac, tic, tac... Se acaba el tiempo para elegir y conseguir un buen disfraz para la noche de 31 de octubre, la más terrorífica del año: Halloween. ¿Estás preparada? Te damos 10 ideas de última hora con los que seguramente triunfarás.

Idea 1. Eleven, protagonista de 'Strager Things'

Esta serie de cuatro temporadas es una de las más populares de los últimos tiempos, y sus personajes protagonistas, especialmente ella, Eleven, han conquistado los corazones de los fans desde el primer momento. Qué mejor que ser Eleven, la artífice de la apertura de la 'segunda dimensión' y sus habilidades psíquicas en esta noche oscura.

Eleven 'Stranger Things', disfraz Stranger Things

Para convertirte en la protagonista de Stranger Things, solo necesitarás un vestido rosa, a modo camisón, una cazadora vaquera y unos calcetines deportivos. Si quieres dar el toque final puedes ponerte sangre falsa en la nariz -como le ocurre a la protagonista cuando usa sus poderes- y comprarte una peluca de pelo rapado. ¡Será un éxito!

Idea 2. Sid, el malo de Toy Story

Sid es el antagonista de las conocidas películas de 'Toy Story'. Este joven, malcriado y algo macabro, se divierte destruyendo juguetes y cambiándole las cabezas.

Encarnar a Sid es una buena opción si se te ha echado el tiempo encima, porque solo necesitas una camiseta negra, un rotulador textil -para pintar una calavera sobre la camiseta-, unos vaqueros y un muñeco al que amenazar. Para darle el toque final puedes comprar un aparato dental de mentira ¡Sid llevaba braquets!

Idea 3. ¡Una cara desfigurada!

Simplifiquemos un poco más -si cabe-. Si te falta tiempo y no quieres invertir mucho dinero en el disfraz para esa fiesta de Halloween, este es tu disfraz: desfigúrate la cara. Tranquilidad... no es literal. Te contamos el truco.

Para darte la vuelta a la cara, puedes usar dos métodos. El primero es para aquellas personas que tengan algo de mano con el maquillaje: pinta unas cejas debajo de tus ojos, maquilla tus cejas ocultándolas con la piel y dibuja unos labios en tu frente. También puedes comprar una máscara de cara, hacerle algunos retoques y añadirle una peluca. ¡Échale creatividad!

Idea 4. La factura de la luz

¿Qué puede haber más terrorífico que una factura de la luz o del gas? Nada, por eso este es tu disfraz. Además, no tendrás que gastar ni un euro -o casi ninguno-. ¿Te animas?

Vístete de blanco, usa varios folios o cartulinas y crea tu propia factura. A continuación, únelas con celo o pegamento y no olvides recortar un hueco para meter tu cabeza. Miedo, o risas, una de las dos están aseguradas.

Idea 5.

Si no tienes tiempo y las ideas se te acaban... tira de clásicos. Convierteté en Georgie Elmer Denbrough, que cae presa de Pennywise the Clown en It y no habrá duda: todos sabrán de quién se trata.

Necesitarás: un chubasquero amarillo, unas botas de agua rojas y un globo. ¡No puede ser más sencillo!