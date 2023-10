Llaman del colegio a una madre por cómo su hijo la ha retradado en un dibujo: "Serán tus mayores aliados, decían..."

Una conocida tiktoker y madre, Helena, que habitualmente habla en la red social de su experiencia con la maternidad y la crianza siempre con humor, ha contado la llamada que ha recibido de la profesora de uno de sus retoños a cuenta de un trabajo de clase.

"Me ha llamado la profesora, me quería mostrar una cosa. Se ve que los niños tenían que escoger a la persona que más querían de su familia y dibujarla haciendo lo que más le gusta hacer", contaba Helena.

A continuación mostraba el dibujo de su hijo y explicaba los elementos. "Eso rojo que se ve arriba es el móvil, lo de abajo amarillo es la tele enchufada. Soy yo entre muchos corazones tumbada en una cama con el móvil y la televisión puesta", decía resignada la madre.

En el texto que acompañaba al vídeo de TikTok, donde tiene cerca de medio millón de seguidores, añadía: "El trabajo del colegio de uno de mis hijos. ¿Sabéis quién? Si lo adivináis premio... Ten hijos decían... será divertido, serán tus mayores aliados, las personitas que mas te van a querer...", decía con humor e ironía la tiktoker.

Los comentarios se solidarizaban con la madre, con frases como: "A mí me dibujarían bebiendo una copa de vino fijo, así que ni tan mal", "a mi me dibujarían igual pero en el sofá jajaja y al lado unas pringles así que tranqui", "a una amiga mía la dibujo sentada en una taza del wáter porque llevaba dos días la pobre con diarrea" o "veamos el lado positivo, no te ha puesto en el bar con la sidra como nos contaste la otra vez".