Una cantante rusa se casa con su hijo adoptivo 31 años menor que ella: "Nuestro matrimonio está a un nivel diferente"

Que el amor puede aparecer cuando uno menos se lo espera es algo que se suele decir a menudo. Sin embargo, la manera en la que comenzó la relación entre una cantante rusa y su actual marido se ha convertido en el centro de todos los debates del corazón. Y no es solo que ella le lleve a él más de 30 años de diferencia, sino que hasta el momento de su matrimonio, era su hijo.

Aisylu Chizhevskaya-Mingalim, de 53 años, es una conocida cantante de Tatarstán, Rusia. Desde pequeña siempre ha estado den el foco de las miradas por ser sobrina de Renata Ibragimov, otra celebridad dentro del mundo musical. Aunque, actualmente se ha dado a conocer a nivel internacional por su unión junto Daniil, su marido de 22 años.

Ambos se conocieron hace ocho años, cuando ella enseñaba música en los orfanatos de Kazán cuando él tenía 13 años. A ambos les unía la pasión por la muisca, por lo que al poco de conocerse se convirtieron en un dúo.

De este modo, Daniil llegó a participar en varios reality shows de talentos como You're Super!. Pero no solo eso, gracias a la química ente la pareja, al año siguiente, y con 14 años, el joven se convirtió en el hijo adoptivo de la cantante. Desde entonces, Daniil, junto a sus otros cinco hermanos, todos ellos adoptados, vivía junto a la cantante.

Ahora, ocho años después, el joven ha dejado de ser su hijo para ser su marido. "Nuestro matrimonio está en un nivel completamente diferente, una familia unida por la creatividad no puede ser destruida", ha explicado Aisylu Chizhevskaya-Mingalim a los medios rusos. Y es que la cantante no consigue entender el revuelo que se ha casado en su tierra natal.

En Tatarstán no son pocos quienes aseguran que Aisylu se ha convertido en una "vergüenza" para el país. Es por ello que las autoridades le han quitado la custodia de sus otros cinco hijos reasignándoles a diferentes orfanatos. Una medida que la cantante no ha aceptado y, por ello, no duda en visitar los hogares de acogida de sus hijos cada vez que puede.

Aisylu Chizhevskaya-Mingalim ha querido declarar que con su matrimonio ha querido poner fin a los rumores sobre su relación con Daniil. Además, defiende que su relación con su marido no es física, sino que se trata de una unión "de naturaleza espiritual".

"Cuando llegaban tiempos difíciles, simplemente temía por Daniil", ha contado a los medios, "fue creado para la música, no para la guerra, pero al mismo tiempo está en la edad en que los jóvenes deben tomar las armas. Empecé a pensar en cómo protegerlo. Consulté con algunos conocidos y me sugirieron esta medida: casarme con él. En una conversación informal, por supuesto. "

"Daniil ya es mayor de edad, y juntos tenemos cinco hijos adoptados y mi hijo biológico, seis hijos menores", han sentenciado. Así, el joven podrá quedarse en casa al convertirse en padre de una familia numerosa. Una unión que, más que por amor físico, es para evitar un mal mayor.