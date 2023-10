Los invitados de una boda, sorprendidos al recibir aceite como regalo: "Ha sido esto más caro que la barra libre"

Ser invitado a una boda puede no ser una alegría. El desembolso que los invitados deben de hacer no siempre es asequible para todos los bolsillos. Desde los trajes a los regalos, incluyendo las despedidas de soltero y los viajes para acudir al evento, no es de extrañar que a muchos les resulte casi imposible. Por ello, los novios suelen hacer un regalo a quienes acuden.

Las posibilidades son infinitas para expresar la gratitud. Desde figuras a complementos, o el típico puro, cualquier detalle es bueno. Sin embargo, la opción por la que optó esta pareja recién casada ha dejado sin palabras a los asistentes.

Y es que, como ha contado en su cuenta de TikTok el usuario Rikomedy, el regalo "salió más caro que la barra libre". El lujoso obsequio eran dos botellas pequeñas de aceite, por lo que no es de extrañar que asegurara que era una "boda de ricos".

Este producto es cada vez más caro debido a la sequía y la mala cosecha, por lo que, al verlo, el creador de contenido no dudó en bromear al respecto: "¿Pero te has vuelto loco regalando aceite? Te voy a tener que echar en el sobre más por el aceite, que está muy caro".

Una opinión que muchos usuarios de la plataforma han compartido. El vídeo, que cuenta con más de 797.000 reproducciones, se ha llenado de comentarios confirmando cómo este tipo de regalos se ponen cada vez más de moda, pues son más "útiles" que el resto: "Ha regalado oro puro"