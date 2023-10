La viral reacción de un 'influencer' a unas tostadas de jamón con plástico provoca un debate en redes: "Me quedo loco"

Saber a qué bares ir, y a cuáles no, se ha convertido en todo un reto. Por ello, gracias a los comentarios de otros usuarios en redes y Google se puede intuir los mejores lugares para poder disfrutar de un desayuno. Prueba de ello es la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, la cuenta Cenando con Pablo.

Sin embargo, el proyecto con el que Pablo prueba y valora cada restaurante al que acude se ha hecho viral no por sus consejos, sino por las quejas que no ha dejado de recibir. Y es que el joven compartió en su perfil un vídeo de una cafetería de Getafe a la que acudió a pedir unas tostadas de jamón.

El problema es que, una vez le sirvieron su pedido, descubrió que encima del jamón estaban todavía las láminas de plástico con las que se protegen las lonchas en los envases. Un hecho que dejaba "loco" al influencer: "Esto no puede estar pasando. Nunca he ido a desayunar a la terraza de un bar y me han puesto la loncha con el plástico, ¿pero qué cojones es esto?".

Lo que me acaba de pasar en un bar de Getafe no puede ser verdad… pic.twitter.com/KtKrcnkLw7 — Cenando con Pablo (@CenandoconPablo) October 8, 2023

Como se le escucha decir en el vídeo, Pablo no puede creerse lo que está viendo. A tal punto llega que incluso le pregunta a su perro qué está ocurriendo: "¿Me lo explicas, Rocky? Madre mía, me quedo loco, con el put... plástico. Esto cortado a cuchillo, yo creo que no es, eh. Madre mía".

La publicación ya acumula más de 5 millones de reproducciones y, aunque hay quien aprueba el comportamiento de Pablo, lo cierto es que la gran mayoría se han reído de lo "exagerado" de su reacción. Según muchos apuntan, lo que buscaba era burlarse del local.

que un camarero tenga un error y tu primera reacción sea subirlo a twitter lo unico que estás demostrando es que eres un pijo, un mimado y un inútil. https://t.co/0W2ATOqOBz — leire⭑ (@leiire_gmzz) October 8, 2023

Prueba a quitar el plástico o también puedes cambiarte el nombre a Desayunando con Plástico, un saludo https://t.co/p3SLUzkQzA — JWulen (@JWulen) October 9, 2023

Un fuerte abrazo a Pablo y sus allegados en estos duros momentos. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros 💪🏻💪🏻 https://t.co/TPbkky3OMV — Matadero 40k (@matadero40k) October 9, 2023

"Muchísimo ánimo, Pablo. Esto ni a los peores enemigos se lo deseo" o "dáselo a Rocky que verás que él no se queja tanto" han sido alguno de los comentarios más repetidos en la publicación. De hecho, muchos han asegurado que el joven es un "pijo que no ha trabajado en su vida".