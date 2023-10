Encuentran una aguja en el cerebro de una anciana de 80 años... y la explicación es aún más sorprendente

¿Qué harías si descubrieras que llevas toda la vida con una aguja dentro de la cabeza? Eso fue el extraño caso con el que se encontraron los médicos de una isla de Rusia al hacerle una tomografía a una mujer de 80 años.

Y es que, la anciana no era consciente de que llevaba toda la vida con una aguja metálica de 3 centímetros alojada en el lado izquierdo de su cerebro. La mujer no sufría ningún tipo de dolor, por lo que no sabía qué ocurría realmente en su cabeza. Por ello, ante lo inusual del caso, el Ministerio de Sanidad de Sajalín ha publicado las imágenes de la irreal situación junto a una explicación.

De acuerdo a las instituciones y la edad de la mujer, lo más seguro es que los culpables hubieran sido sus propios padres. Estos habrían introducido la aguja dentro de su pequeña al poco de nacer. Una locura a día de hoy, pero algo mucho más cotidiano en la Rusia de por aquel entonces.

Y es que, como los habitantes no podían hacerse cargo de sus hijos por culpa de la guerra, lo que hacían para "librarse" de ellos era introducir agujas en la cabeza de los pequeños y de esta manera atacar al cerebro. Como este hueso del cráneo se cierra gradualmente, no dejaba rastro de homicidio al no haber pruebas.

"Estos casos, durante los años de hambruna, no eran infrecuentes: se introducía una aguja fina en la fontanela del bebé, lo que dañaba el cerebro", ha explicado el ministerio a través de un comunicado. "La fontanela se cerraba rápidamente, ocultando las huellas del crimen, y el bebé moría".

Lo que nadie se ha podido explicar realmente es cómo es que la mujer sobrevivió a este intento de asesinato. Por ello, lo han considerado un milagro, ya que no solo se libró de la muerte, sino que no le ha caudado ningún tipo de problema a lo largo de su vida.

Debido a la avanzada edad de la mujer, extirpar la aguja supondría, los médicos han decidido no realizar ninguna intervención. A la anciana no le molesta y seguir viviendo con ella no afectará a su salud, por lo que la han dejado bajo supervisión de su médico.