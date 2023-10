Una 'tiktoker' hace un llamamiento para que en España se deje de saludar así a las mujeres: "Me parece antihigiénico y un tostón"

Una costumbre que todavía está muy arraigada en España consiste en dar dos besos en las mejillas para saludar, especialmente a las mujeres. Durante los últimos meses, en las redes sociales se ha reanudado el debate sobre este tradicional gesto, percibido en muchos casos como una invasión innecesaria del espacio propio.

"Una cosa: ¿por qué yo cuando conozco a alguien no le puedo saludar como si fuera un tío?", comienza a decir la tiktoker Elena Gortari en su vídeo, que ya acumula más de un millón de reproducciones en la plataforma.

Como demostración de su punto de vista, la joven choca su mano con la de su compañero. "Es decir, esto es mucho más sencillo que, por ejemplo, llegar a una mesa en la que no conozco a nadie y tener que empezar a darle dos besitos a todo el mundo cuando no sé si me va a caer bien", explica.

Asimismo, poniéndole voz a la incómoda situación que muchas otras mujeres denuncian a través de redes sociales, la joven añade: "No, no me apetece. Me parece antihigiénico, un coñazo y un tostón... ¡Déjame darte la mano y a tomar por saco!", expresa.

La tiktoker aprovecha su discurso para hacer un llamamiento para erradicar el gesto típico español de dar dos besos específicamente a las mujeres: "A partir de ahora hago un llamamiento para que todas las tías empecemos a darle la mano a la gente y dejarnos de dos besitos".