Esto es lo que cuesta un tercio de Mahou en el hotel Ritz de Madrid

La cerveza es una de las bebidas favoritas de los españoles. Ya sea para tomar con aperitivos o para pasar un rato con amigos, nadie duda en pedirse una 'birra' (o más). Ahora bien, hay que elegir bien el lugar, ya que no en todos los bares y restaurantes las encontramos al mismo precio.

Además, la subida de precios que afecta a los alimentos también está repercutiendo a ciertas consumiciones, tal como se puede apreciar en el encarecimiento de los menús de los restaurantes.

Sin embargo, hay establecimientos que siempre se han caracterizado por sus altos precios que se explican por el ambiente lujoso que acompaña al lugar. En estos sitios, pedirse una cerveza puede tener un coste muy por encima de lo habitual.

Así lo ha querido comprobar el usuario de TikTok @detapaspormadrid, que se ha ido al hotel Ritz de Madrid, uno de los más lujosos de la capital, para comprobar cuánto vale tomar un botellín de Mahou.

El usuario señala que fue con sus amigos a "uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad", y también uno de los más caros. "El ambiente es súper exclusivo, la decoración es impresionante y el servicio es de diez", indica en el vídeo.

Y aquí es cuando viene el dato que los seguidores estaban esperando: ¿cuánto vale una cerveza? "El tercio de Mahou tiene un precio de 9 euros y las copas, 18. Y vienen acompañadas con algo para picar", explica.

"¿Pagarías ese precio por tomar algo en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid? ¿O eres más del bareto de toda la vida?", pregunta el usuario a los demás usuarios antes de añadir que él considera que "cada plan tiene su momento".

Varias personas que han respondido señalan que ellos han llegado a pagar incluso más, mientras que otras tienen sus reparos. "Mi problema no es pagar 10 euros, es que normalmente no me apetece solo una", comenta un usuario.

"Yo tomé una cerveza en Venecia y fueron 18 euros", contesta otro. "La copa no me parece cara pero la cerveza…9 euros… si me vas a cobrar eso dame una cerveza premium", añade otro