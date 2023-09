Así es el café con un "toque de helado" que se ha hecho viral en redes: "Llevo media hora riéndome"

No es extraño que en los bares y restaurantes se busque constantemente innovar con el menú. No es de extrañar que los hosteleros apuesten por darle un toque diferente a sus platos para conseguir captar a más clientes. Prueba de ello ha sido la divertida anécdota que el usuario de X (antes Twitter) El hematocrítico ha comentado en su perfil.

Todo comenzó cuando el internauta decidió pedirse un 'cafelado' gracias a la recomendación del cartel a la entrada de un bar: "Prueba nuestro 'cafelado' tu café con un toque de helado". Todo parecía ser normal, pues el resto de la carta incluía lo típico de este tipo de lugares, desde "sangrías y granizados" a "paninis y bagels".

Sin embargo, cuando llegó su pedido no podía creerse lo que le habían servido. El 'cafelado' era, literalmente, un café con un pequeño helado encima de la taza. "Me he pedido un CAFELADO que es café con 'un toque de helado. El toque de helado", escribió sorprendido compartiendo una imagen de dicha bebida.

Me he pedido un CAFELADO que es café con "un toque de helado".

Actualmente, la publicación cuenta con más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios riéndose ante la situación. Al igual que él, muchos "no pueden creérselo" e incluso aseguran "llorar de la risa" ante la ingeniosa idea de los trabajadores del local.

Aunque, también hay quien defiende al restaurante asegurado que "no mienten". Y es que, como así explica en el anuncio, cuenta tanto con el helado como con el café.