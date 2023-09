La aplaudida respuesta de un restaurante a un cliente que se quejó de que el servicio "no tenía ganas de trabajar"

Los horarios de los camareros todavía siguen siendo una asignatura pendiente en el sector de la hostelería en España. Jesús Soriano, la persona tras la cuenta de Twitter @soycamarero es, ha compartido un ejemplo más de la precaria situación que viven muchos de estos trabajadores, materializada en una mala reseña que unos clientes han puesto en internet a un restaurante.

En esta ocasión, la queja de los comensales iba dirigida al personal del local. "Servicio nefasto, parecía que no tenían ganas de trabajar", señalaban los clientes, cuyo descontento les llevó a puntuar con tan solo una estrella sobre cinco al restaurante.

La respuesta del local no tardó mucho en llegar, y lo hizo de una manera que ha sido muy aplaudida por los usuarios en redes sociales.

"Nosotros siempre tenemos ganas de trabajar", han puntualizado desde el establecimiento. "Eso sí, respetando los horarios y derechos de los trabajadores", han matizado a continuación.

Según han explicado desde el restaurante, los clientes se presentaron allí "sin reserva, pasadas las diez de la noche, y os dijimos muy amablemente que después de las diez no cogemos mesas".

"Si el motivo de calificar mal un sitio es que no entendéis los derechos de los trabajadores a tener un horario, será mejor que no volváis, porque este no es vuestro sitio", concluyen desde el restaurante.

Esta contestación se ha llevado el aplauso unánime en Twitter, donde se ha compartido este mensaje. "Respuestas que alegran el día", manifestaba el usuario @soycamarero.

"Soy clienta, no camarera... Con esto quiero decir que estoy del otro lado y la respuesta me parece maravillosa. Mi pareja y yo no queremos ir a locales donde los derechos de los trabajadores no se respeten porque no queremos contribuir a ello", ha valorado una tuitera en los comentarios. "Se nota que no tienen educación, empatía ni respeto. La respuesta me parece genial", ha indicado otro.