Un empleado húngaro al que pagaron por error 367 veces su salario se niega a devolver el dinero

Un ciudadano húngaro se convirtió, por un tiempo limitado, en un hombre rico. Y es que, accidentalmente, la compañía para la que trabajó durante unos meses le pagó 367 veces más de lo que le correspondía, una cuantía total de 92.549 euros.

Según ha informado el medio húngaro Hvg.hu, después de que la empresa, ubicada en Kaposvár (Hungría), se diese cuenta de su garrafal error, pidió la devolución del dinero. Sin embargo, el hombre se habría negado a pagar, alegando que ya no tenía acceso a esa cuenta bancaria.

Este afortunado trabajador proveniente del condado húngaro de Somogy, tan solo trabajó para esta compañía durante lo que fue su período de prueba. Tras esta corta franja de tiempo, la compañía le habría pagado 92.549 florines -lo que, en realidad, equivale a 238 euros-, pero, eventualmente, terminó transfiriéndolo en euros. O lo que es lo mismo: este empleado terminó recibiendo 367 veces su sueldo.

Al parecer, esta escandalosa confusión se debió a que el hombre habría proporcionado una cuenta bancaria austriaca, lo que implicaría que el salario que le correspondía debía haberse enviado en la moneda local del país, es decir, en euros. Así pues, la compañía, en vez de convertir los florines en euros, habría mandado, por error, 92.549 euros a su empleado.

Tras darse cuenta de este curioso accidente, la empresa húngara decidió contactar con su antiguo empleado para pedirle el reembolso. No obstante, el hombre aseguró que ya no tenía acceso a la cuenta bancaria austriaca, por lo que no podía devolverles el dinero.

Posteriormente, una investigación policial descubrió que este ciudadano húngaro había extraído unos 15.500 euros en efectivo de su cuenta bancaria a través de un cajero automático del sur país, para transferirlo a otra cuenta bancaria.

Con la colaboración de la Fiscalía del Distrito de Kaposvár, finalmente se logró congelar la cuenta bancaria austriaca del acusado, exigiendo que el dinero transferido fuese devuelto. Por el momento, la empresa habría recuperado ya alrededor de 72.000 euros, aunque espera recibir el resto del dinero en los próximos meses.

Por su parte, el empleado ha sido acusado de apropiación ilegal y, posiblemente, termine siendo condenado a pagar una multa por valor de miles de euros.