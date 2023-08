Casi 3.000 personas felicitan por error a Roberto Brasero por su cumpleaños tras la broma de un 'tiktoker'

Roberto Brasero ha celebrado esta semana un día muy especial: su cumpleaños. O eso creían casi 3.000 personas que han acudido a su cuenta de Instagram a felicitarle por el importante día.

Todo ha sido por culpa de Carliyos, un famoso tiktoker que ha comenzado a hacer bromas en sus historias mintiendo sobre las fechas de cumpleaños de personas conocidas.

Así lo ha contado en un TikTok donde ha revelado con ilusión que incluso Brasero formó parte de la broma y agradeció todos los mensajes para luego desmentir el rumor.

"La semana pasada me inventé que era el cumpleaños de Kiko Rivera y todo el mundo fue a felicitarlo y él salió a desmentirlo", ha explicado entre risas.

"Se me ocurrió hacer lo mismo con Roberto Brasero y le pusieron casi 3.000 felicitaciones", ha mostrado, antes de enseñar las historias del presentador, donde lo desmiente.

"Daros las gracias por vuestras felicitaciones y la verdad es que no es mi cumpleaños", dijo entre alegría y vergüenza Brasero en un vídeo en Instagram que demuestra el poder de Carliyo.

"Me hace gracia que pierda tiempo de su vida para decir que no es su cumpleaños", ha opinado el creador de contenido en su vídeo de TiTok. "Me pone muy contento y se va a convertir en una sección semanal".