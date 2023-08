Manu Guix reacciona a 'Manu Guix', el abuelo narcotraficante de la Cerdanya

El músico más famoso de la academia de Operación Triunfo, Manu Guix, se ha convertido en tendencia en redes sociales este jueves después de que se publicara la noticia del narcotraficante jubilado de la Cerdanya.

Según informó el diario Ara, el pasado lunes los Mossos d'Esquadra detuvieron en el municipio de Llívia, en Gerona, a este hombre de 77 años que, supuestamente, se dedicaba a vender cocaína en su tiempo libre.

Se trata de Manolo, un hombre "solitario e independiente" que, antes de que la crisis económica de 2008 azotara brutalmente su sector, se dedicaba a la construcción. Así pues, tras atravesar una serie de apuros económicos, este gironés decidió introducirse en el tráfico de droga.

No obstante, lo que más ha llamado la atención de los lectores ha sido, en realidad, el mote que algunos vecinos del pueblo pusieron a este narcotraficante. Y es que, al parecer, en un curioso juego de palabras, decidieron referirse a él con el apodo de "Manu Guix".

"No porque le gustara la música ni tuviera ninguna relación con el compositor, sino porque vendía un yeso que no era precisamente legal", explicaba uno de los vecinos. Esto se debe a que "guix" significa "yeso" o "tiza" en catalán. De esta forma, el nombre del compositor barcelonés resultaba el idóneo para agregarle cierta dosis de humor a la historia.

Unas horas más tarde de la publicación, el verdadero Manu Guix ha querido compartir esta noticia en su perfil de Twitter, demostrando que se lo ha tomado con gran filosofía. "He de reconocer que me he reído", ha expresado el músico.

He de reconèixer que he rigut. 😂 https://t.co/halMk7N1wq — Manu Guix (@ManuGuix) August 3, 2023

Poco después, aprovechando el éxito de este post, Guix ha querido darle el broche de oro a esta situación surrealista compartiendo un fotomontaje que había recibido a través de Whatsapp. En la imagen en cuestión se puede ver un cartel promocional de la serie Narcos, renombrada, eso sí, con el cómico apodo del "abuelo" narcotraficante.