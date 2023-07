Un empleado de Correos evita que se invalide el voto de un ciudadano: "Pesa poco"

He ido a llevar el voto a Correos.



Había otras 15 personas votando.



Cuando he entregado el sobre, el señor me ha mirado raro y me ha dicho "¿has metido todos los papeles? Pesa poco"



Me faltaba uno y gracias a eso, mi voto va a ser válido.



Y tienen cojones de ponerles en duda.