Críticas a la respuesta de recursos humanos ante la petición de pagar las horas extra: "Habrá sanciones"

Una de las quejas más repetidas por los trabajadores es el hecho de que, en muchas ocasiones, trabajan más horas de las que deberían. Lo normal es que cuando esto ocurra, las empresas den la posibilidad de pagar las horas extras o dar más tiempo libre a sus empleados.

Aunque, también hay lugares donde no se paguen ese trabajo de más. Prueba de ello se ha visto en la conversación que un empleado anónimo ha enviado a la cuenta de Twitter PseudoGenios. En este se puede ver como "Samuel Recursos" se queja, muy cabreado, al descubrir en la pizarra de la sala de juntas que alguien ha preguntado: "¿Cuándo pagan las horas extra?".

Al ver el mensaje, el responsable ha asegurado que "hacer esto es grosero y hasta ilegal". Una respuesta que no solo ha quedado ahí: "Muchos no entienden que estamos en una empresa seria. Aquí no es un sindicato revoltoso para estar queriendo sacar dinero por todo".

Por ello, lanza una dura amenaza: "Habrá sanciones". Así termina la serie de mensajes que han dejado sin palabras a miles de personas en la red social.

El tuit original cuenta ya con más de dos millones de reproducciones y roza los 45.000 'me gusta'. Entre los comentarios más destacados los hay quienes no pueden creerse que "consideren ilegal el pedir cobrar", y realzan la importancia de los sindicatos.