La respuesta de un jefe a sus camareros que trabajan diez horas sin descanso: "A mí no se me rechista"

Los mensajes de un jefe a sus camareros han causado indignación en las redes sociales después de que en ellos se apreciara que, a pesar de que los empleados trabajan diez horas diarias y solamente tienen un día de descanso, su jefe les pidiera que colocaran en la ficha con los horarios que sus jornadas son de ocho horas y que tienen dos días de descanso a la semana.

"Hola a todos. Es de obligado cumplimiento rellenar esta ficha a diario. Hay que completarla poniendo cinco días de ocho horas y dos días libres", comienza el mensaje publicado en la cuenta de Twitter Soy Camarero. "Entregad la hoja de julio entre hoy y mañana por favor".

El mensaje continúa diciendo que él "pasaría de forma aleatoria por los departamentos comprobando que la lleváis al día, quien no la lleve ese día no cobra bote", les amenaza. "Y por favor en los datos poned nombre completo con DNI, es un documento oficial".

Sin embargo, no termina allí y envía una respuesta haciendo referencia a un mensaje anterior aparentemente enviado por uno de sus empleados. "A mí no se me rechista, si alguien tiene algún problema que me lo diga en persona. Por educación." Finalmente, explica que "se trata de ayudarnos unos a otros con el mejor clima posible como teníamos hace unos días".

El tuit, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, ha causado todo tipo de reacciones en la red. "Esa es la realidad de la mayoría de los trabajos, no sólo en hostelería. O te hacen firmar hojas de fichaje irreales o te hacen fichar salidas aunque sigas trabajando o directamente trucan los contadores para cuadrar siempre al tiempo de jornada establecido para no pagar horas", se queja una usuaria.

"Doy fe de tener que rellenar horarios poniendo 8 horas 5 días a la semana cuando trabajaba 14/7. Es el pan de cada día en muchísimos locales de hostelería", explica un trabajador.

Sin embargo, otros han asegurado que esa no es la situación en todos los sitios. "No todos son/somos así (soy empleado y encargado) y es muy difícil encontrar jóvenes con ganas de trabajar, o que no te impongan sus condiciones (viernes y sábado noche libre que quiero salir de fiesta)… palabras textuales de entrevistados", comenta otro internauta.

Otros, por su parte, han preguntado a los usuarios que se quejan de la situación qué formación tienen. "Si se quiere exigir hay que saber un poco del oficio, que ya está bien de lo que nos encontramos también los profesionales, camareros que no saben ni coger bandejas y se creen ases".