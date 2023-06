La confesión de una joven profesora que ha dado la vuelta al mundo: "No doy más, eduquen a sus hijos"

Akalia, una joven profesora de Educación Física de Chile, se ha desahogado en la red social TikTok sobre la mala experiencia que está teniendo en el ámbito educativo por culpa del comportamiento de sus alumnos en el colegio donde está haciendo prácticas. "Encuentro atroz que me haya pasado hoy en día, nunca me había pasado algo así", ha comenzado diciendo en un extenso vídeo.

Según explica, tras estudiar Pedagogía en Educación Física, se encuentra realizando prácticas profesionales en un colegio donde "se supone que son los dos semestres, pero no sé si podré los dos", asegura la joven al reconocer que "no doy más".

En concreto, la profesora se ha referido al trato recibido por los alumnos de uno de los cursos que imparte. "Hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran, siguen conversando. También me responden. Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen, juegan, se van, conversan... Yo les he explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante, y no porque soy su profesora, sino porque soy una persona", ha contado.

Asimismo, la profesora ha asegurado que sus alumnas también se burlan de ella. "Entre ellas se secretean, me miran, se ríen... Cuando yo estoy diciéndoles que el respeto es importante, se tiran miradas, cosas raras que yo no logro entender, porque también tuve su edad... Y se ríen de mí", apunta.

En este sentido, la profesora ha confesado a cámara que el motivo de este vídeo es para desahogarse. "Hoy día lloré. Esto me tiene súper mal, esto es un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas. No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa, no puede ser que traten a nadie así", se ha sincerado.

"Eduquen a sus hijos", ha enfatizado la profesora, entre lágrimas. "Es un llamado para que nadie pase por esto. Soy una profesora y no puede ser que lo esté pasando tan mal en un colegio, y creo firmemente que es por la educación que tienen en sus casas", ha zanjado.