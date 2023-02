El 'troleo' de un profesor a sus alumnos con un examen falso: "Os debo preparar para el mañana"

Por mucho que se empeñen los alumnos, los profesores siempre tienen la sartén por el mango y es más difícil que aquellos engañen a sus docentes que al revés. Es el caso de un profesor que se ha hecho viral en redes sociales.

Fue una alumna la que compartió lo ocurrido en Twitter: "Nuestro maestro de Geografía se ha dejado queriendo la carpeta en clase, sabiendo que íbamos a mirarla por si estaba el examen, y nos hemos encontrado esto", escribió la joven, acompañando una imagen del supuesto examen.

En efecto, hallaron una hoja con todo el aspecto de un examen tipo test, solo que las respuestas no eran tales, sino el relato del engaño del profesor a sus atónitos alumnos.

nuestro maestro de geografía se ha dejado queriendo la carpeta en clase sabiendo que íbamos a mirarla por si estaba el examen y nos hemos encontrado esto 💀 pic.twitter.com/HaWFzddlS9 — candy:) (@twdelacandy) February 17, 2023

"Mi querido 2 de bach se quiere aprovechar. ¿De verdad te pensabas que no me iba a quedar con ustedes? Jajaja", dijo el profesor. "Me caéis bien, pero por eso mismo os debo preparar para el mañana", proseguía el docente, asegurando que "si os lo doy todo hecho, no os estoy enseñando nada".

"Lo más fuerte de esto es que sigues leyendo, en vez de salir corriendo a buscarme y darme la carpeta como buenos alumnos", reflexiona el profesor en otro de los apartados del falso examen.

En realidad, el objetivo del profesor no podía ser otro: "Deberíais poneros a estudiar en vez de intentar aprovechar los despistes de la gente honrada", escribió el maestro en otra de las falsas respuestas.