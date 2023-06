Una joven española que vive Noruega enseña lo que le cuesta allí la compra: "Ahora vais a flipar"

Vivir fuera del país es una experiencia que muchos españoles deciden llevar a cabo por diversas razones, ya sea para trabajar, estudiar o aprender un idioma. Ahora bien, los choques culturales existen y, en ocasiones, también puede impactar el elevado coste de la vida que se impone en algunos lugares.

Esto es lo que le ha pasado a Paula, una joven que está de Erasmus en Noruega. A través de TikTok, la española ha compartido cuánto le ha costado hacer la compra en un supermercado: "Una vez escuche a un chico que decía 'Noruega es caro, pero es más caro de lo que te dicen'. Completamente cierto".

Acto seguido, la joven comienza a realizar un unboxing de productos de marca blanca mientras comenta sus altos precios. "Ahora vais a flipar", asegura al ironizar que los establecimientos "te cobran 5 euros por respirar dentro".

"Todo esto que veis en la mesa vale 60 pavos", indica en el vídeo antes de comenzar a enseñar los alimentos uno a uno: un paquete de 18 huevos le ha costado 4,50 euros; pan de molde con semillas 3,50 euros y la mayonesa 1,40 euros.

"Cuatro filetes de cerdo 7,5, un kilo de salchichas 3 euros, 1,75 litros de leche 3,20, estas tostaditas 2,4", reconoce. No obstante, los productos más caros son tanto la carne como el pescado: 800 gramos de pescado 10 euros; 800 gramos de hamburguesas 5 euros; un kilo de pasta 2,60; 400 gramos de bacon 5,70; un kilo de queso 9,50 o una lata de cerveza 2,60.

Tras mostrar los productos, Paula procede a enseñar la cuenta en Nocks la moneda noruega, que en total suma un importe de 644,60, lo que en euros equivale a 54,29€. "Yo todo esto lo compro en Rema 1000 y es todo marca blanca. Es como el Hacendado de aquí".

El vídeo no ha tardado es hacerse viral y la publicación ha recibido cientos de comentarios, tanto de personas sorprendidas como de otras que no lo ven tan raro. "No es tan caro eh, en España mas o menos y para ser Noruega me lo espero", "Te aseguro que esa misma compra en España sale parecido, y en España se cobra menos", comentan algunos usuarios.