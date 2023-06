Una clienta cuenta su método para llevarse la compra de Mercadona: "Es la primera vez que lo veo"

El cobro de las bolsas de plástico en los supermercados ha llevado a muchos clientes a tirar de otro tipo de bolsas, como las de rafia o de tela, si bien no todos recuerdan salir con ella de casa antes de ir a la compra. Otros tienen sus propios métodos alternativos para no pagar bolsas de plástico, como es el caso de Marta Escalante, una tiktoker que ha contado en la red social cuál es su truco para no pagar bolsa, y que incluso ha dejado sorprendida a la cajera del Mercadona donde compraba.

En concreto, su truco es utilizar las cajas de cartón de los bricks de leche, completamente vacías, ya que vienen con un asa que facilita su transporte.

"Salgo del Mercadona y me dice la cajera: 'Uy, qué raro, ¿cómo es que llevas la compra aquí dentro?'", comenta a cámara mostrando la caja de leche desnatada llena de los productos recién comprados.

La respuesta que dio la joven fue que "estaba acostumbrada desde hace bastantes años a no pedir bolsa" porque le da "rabia" comprarla y "no tiene ningún tipo de sentido".

En su lugar, prosigue, lo que hace es utilizar las cajas vacías que hay en el supermercado para meter su compra. "Muy bien, es la primera vez que lo veo y llevo años aquí en Mercadona", le respondió entonces la cajera, sorprendida.

Por este motivo, Marta Escalante ha decidido contar su experiencia en TikTok, "por si a alguien todavía se le ocurre comprar bolsas", concluye.