Una española comparte una publicación en Facebook y se presenta el gobierno australiano en su casa: "Qué mal rato pasé"

En Tiktok no son pocos los que comparten sus experiencias más alocadas, y prueba de ello ha sido el vídeo de Son, una usuaria de la plataforma, ha contado a través de su perfil. Y es que por una simple broma en un grupo de Facebook acabó con una "advertencia" por parte de las autoridades australianas.

Son, que lleva una década fuera de España, extraña fuertemente el jamón. Sin embargo, este alimento no se puede llevar a Australia debido a las normativas de alimentación del país. Por ello, a manera irónica, la joven explica la idea que tuvo para poder obtener el alimento.

Todo sucedió en 2016, cuando la joven estaba en un grupo de Facebook llamado Españoles en Melbourne: "Si el gobierno no nos deja traer jamón, pero nos deja traer productos enlatados, pues porque no enlatamos jamón y puse una foto del jamón enlatado''.

El mensaje pasó sin pena ni gloria hasta que, dos meses después, a su casa acudieron dos oficiales. Aparentemente, alguien reportó el mensaje y por ello el gobierno la investigó hasta encontrar su hogar. Durante horas le estuvieron explicando por qué no podría introducir jamón en el país: "Me pillaron, no sabía qué decir (...) No os podéis imaginar el mal rato que pasé".

"Me hicieron jurar que no había llevado jamón", explica en tono de risa, "me dijeron 'vamos a dejar esto de momento en un warning'". Por ello, durante los siguientes dos años su tarjeta de embarque siempre marcaba una x, por lo cual al llegar al país debía de ir directa a aduanas para que registrase todo su equipaje.