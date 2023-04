Intentan robar en el coche de la 'streamer' Lluna Clark mientras estaba haciendo un directo IRL en Valencia

La streamer Lluna Clark, conocida por hacer contenido en directo por la calle, denominado IRL, se ha llevado un gran susto en su última retransmisión después de descubrir a un hombre intentando entrar en su coche.

Este tipo de contenido de Twitch es conocido por ser imprevisible, ya que cientos de cosas pueden salir mal. Los espectadores han llegado a experimentar peligrosas experiencias en el que el streamer se cae montando en bici o escalando una montaña.

Sin embargo, esto podría haber sido mucho más que una rotura de brazo. Lluna estaba sentada en el asiento copiloto de su coche, hablando con el chat, cuando se puede ver un hombre abriendo la puerta contraria muy sigiloso.

Pasan unos segundos tensos en los que la creadora de contenido sigue sin descubrir lo que pasa. Por suerte, la herramienta de Twitch que permite que algunos mensajes se reproduzcan en alto, gritó el comentario de "cuidado" de uno de los espectadores.

Lluna reaccionó rápidamente y fue capaz de ahuyentar al hombre, pero con un gran susto en el cuerpo. Le grabó mientras se alejaba, intentando mostrar su cara.

Todo sucedió mientras estaba a las afueras de Valencia. "No tengo nada para que me robase", comentó segundos después. Finalmente, bloqueó las puertas y continuó con el directo. Aunque el hombre volvió a acercarse, a disculparse y preguntarle si era española.

"No me pidas perdón, ¿qué pasa si fuera extranjera?", le respondió muy enfadada. Tras volver a comprobar, todo lo que había guardado en su mochila seguía ahí, pero el susto no se lo quitaba nadie.