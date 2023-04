AuronPlay revela con mucho humor si asistirá a 'La Velada 3' de Ibai: "Lo que más me apetece es ir y abrazar a 20 'streamers'"

La Velada del Año 2 en 2022 fue un hecho histórico en Twitch y no solo por romper el récord de espectadores. Ibai Llanos consiguió reunir a algunos de los streamer más grandes -y caseros- bajo el mismo techo: El Rubius y AuronPlay.

Ambos se mostraron muy contentos de formar parte de uno de los eventos más importantes del año en su industria. Sin embargo, parece que la misma imagen no se repetirá este año.

Tras su gran polémica hace unos meses, AuronPlay se ha mostrado muy reticente de participar en cualquier proyecto con sus compañeros. Más allá de jugar con su grupo de amigos, ha rechazado formar parte de algunas de las series más interesantes de las últimas semanas.

Por eso, no es de extrañar que, con mucha ironía, haya dejado clara su opinión sobre asistir a La Velada 3 que tendrá lugar en Madrid. "Es lo que más me apetece ahora mismo, ir y abrazar a 20 streamers", respondió a la pregunta.

Está claro que no está en sus planes cercanos, pero lo que más sorprendió es que no se escudara en su excusa habitual de que no le gusta viajar, sino que hizo especial hincapié en el rechazo que siente a otros creadores.

"Ojalá poder besarlos todos los días", continuó añadiendo entre risas: "Tengo un calendario marcando los días que faltan". Unas palabras que han dejado bien claro que AuronPlay será una de las ausencias más sonadas del evento, que no se celebra hasta el mes de julio.