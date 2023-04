El divertido vídeo de Xuso Jones luchando con una avispa en el interior de su coche: "¿Dónde estás, amiguita?"

Xuso Jones es uno de los tiktokers por excelencia de España en cuanto a vídeos de humor. El cantante siempre triunfa con sus divertidas historias, siendo prueba de ello cuando se quedó encerrado en un bazar chino y documentó el suceso entero.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en la plataforma deja ver cómo se pelea con una avispa que ha entrado en su coche. "Menudo cuadro" es cómo describe el murciano esta situación.

Xuso se encuentra limpiando el vehículo en un túnel de lavado de una gasolinera, cuando de repente se da cuenta de que este insecto "asesino" está en el interior de su coche.

Intenta expulsarla por la ventanilla, pero fracasa en su idea, además de que su asiento y parte de su ropa se mojan debido a que ya había empezado a salir el agua a presión de la máquina de lavado.

"Socorro", "Ay, que me va a picar", exclama el artista mientras realiza extravagantes movimientos para no rozar su cuerpo con el de la avispa. "¿Pero cuánto dura esto? Si ya me has lavado cuatro veces el coche", se pregunta Xuso Jones en relación al lavado de su vehículo, que se le está haciendo eterno por los nervios de que el insecto pueda picarle.

Tras unos minutos de angustia, por fin termina su paso por el túnel de lavado y, lo primero que hace nada más se pone en pausa la maquinaria, es bajarse del coche y abrir todas las puertas del coche para que la avispa salga del interior. "¿Dónde estás, amiguita?", dice el cantante que al final consigue que el bicho salga volando del interior.

Esta trepidante aventura de Xuso Jones cuenta ya con más de un millón de reproducciones en TikTok y un sinfín de reacciones al respecto por parte de sus seguidores.

"Casi me da un 'parraque' a mí viéndote. Yo me hubiese salido sin más", le dice una seguidora, "Lo peor es que a mí me hubiera dado un infarto y me hubiera puesto a chillar y llorar", asegura otra, "Yo quiero ver como se vería desde fuera", comenta, entre risas, un tercero.